Политолог Брутер: США не оставят Украину после слов о выходе из переговоров

Вашингтон, несмотря на недавние заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможности отхода американской стороны от темы урегулирования украинского конфликта, не собирается полностью прекращать помощь Киеву, но может уменьшить свою вовлеченность и снизить финансирование, если не увидит прогресса в переговорах. Об этом URA.RU заявил политолог Владимир Брутер.
«Вашингтон не прекратит свое вмешательство в украинский конфликт, хотя и возможно сократит объем финансирования. Скорее всего, они останутся активными и будут в той или иной степени играть на противоположной нам стороне», — убежден Брутер.
Сейчас США ведут активные консультации с Украиной, но их предложения, такие как прекращение огня, не кажутся серьезными для России, отметил политолог. Брутер подчеркнул, что американские инициативы не соответствуют российским интересам и воспринимаются как нечто неприемлемое. В целом, по мнению политолога, ситуация на данный момент останется относительно неизменной, за исключением некоторых мелких деталей.
Рубио 18 апреля заявил, что в течение нескольких дней станет понятно, возможно ли мирное разрешение конфликта на Украине. Вашингтон, по словам госсекретаря, готов помочь, если обе стороны действительно хотят мира. Он отметил положительные переговоры с украинской стороной в Париже и выразил надежду на ответ Киева на предложения США. Рубио добавил, что если усилия по прекращению конфликта не дадут результата в ближайшие дни, Вашингтон может прекратить посреднические действия между Россией и Украиной и обратить свое внимание на другие проблемы.
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