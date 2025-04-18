ВС РФ разгромили площадки по выпуску боевых дронов на Украине

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Все цели поражены, отчиталось Минобороны России
Все цели поражены, отчиталось Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска в результате удара высокоточным оружием поразили производственные площадки по выпуску боевых дронов на Украине. Об этом сообщает Минобороны России

«Утром 18 апреля нанесен групповой удар ... по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке Минобороны. Также поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины.

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Российские войска в результате удара высокоточным оружием поразили производственные площадки по выпуску боевых дронов на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.  «Утром 18 апреля нанесен групповой удар ... по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке Минобороны. Также поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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