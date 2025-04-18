Зеленский ввел санкции против российских звезд

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Джигурда был внесен в санкционный список Украины
Джигурда был внесен в санкционный список Украины Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против 20 российских граждан. В этот список вошли певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Джигурда, клоун Юрий Куклачев, телеведущий Оскар Кучер и другие.

«Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда россиян», — говорится в официальном документе Офиса президента Украины. В частности, ограничения коснулись российских звезд. Среди них в список попал Никита Джигурда, певец Shaman, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и другие. Кроме того, санкции были введены против Оскара Кучера, Юрия Куклачева и других граждан России.

Ранее, 11 апреля, Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов. В список попали корреспондент «Россия 1» Александр Сладков, телеведущие Арина Шарапова и Андрей Норкин, а также главред сайта «Украина.ру» Искандер Хисамов. Среди юридических лиц — Международное гражданское движение «Другая Украина» и телерадиокомпания «Таврия». В санкционном списке также оказались политолог Вадим Карасев и экс-продюсер «112 Украина» Артем Марчевский, а также военкоры Александра Сладкова и Станислава Смагина, передает Pravda.Ru.

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Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против 20 российских граждан. В этот список вошли певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Джигурда, клоун Юрий Куклачев, телеведущий Оскар Кучер и другие. «Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда россиян», — говорится в официальном документе Офиса президента Украины. В частности, ограничения коснулись российских звезд. Среди них в список попал Никита Джигурда, певец Shaman, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и другие. Кроме того, санкции были введены против Оскара Кучера, Юрия Куклачева и других граждан России. Ранее, 11 апреля, Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов. В список попали корреспондент «Россия 1» Александр Сладков, телеведущие Арина Шарапова и Андрей Норкин, а также главред сайта «Украина.ру» Искандер Хисамов. Среди юридических лиц — Международное гражданское движение «Другая Украина» и телерадиокомпания «Таврия». В санкционном списке также оказались политолог Вадим Карасев и экс-продюсер «112 Украина» Артем Марчевский, а также военкоры Александра Сладкова и Станислава Смагина, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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