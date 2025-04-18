Арестованный курганский экс-чиновник Казаков пробудет в СИЗО до лета

Бывший сотрудник администрации Варгашинского округа (Курганская область) Евгений Казаков пробудет под стражей до 19 июня. Так решил суд, продлив меру пресечения фигуранту дела о махинациях с землей в округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горсуда Кургана.
«Избранная в отношении Казакова мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на два месяца», — рассказали в организации в ответ на запрос редакции. Новый срок ее окончания — 19 июня.
С ходатайством о продлении меры выступали следователи. Судья Елена Сафонова согласилась с доводами сотрудников СУ СК и продлила пребывание Казакова под стражей.
Экс-чиновника муниципалитета считают виновным в согласовании выделения субсидии на мелиорацию местному фермеру. Глава одного из варгашинских крестьянско-фермерских хозяйств взял земли под обработку, получил деньги из бюджета, но якобы не провел мелиорацию. Казаков мог подписать бумаги, необходимые для получения субсидии. В деле фигурируют еще несколько человек.
Казаков был арестован в феврале по оювинению в пособничестве в превышении полномочий. Вместе с ним был задержан фермер Атом Симонян. Его впоследствии выпустили из СИЗО, после чего прошло еще два задержания местных бизнесменов — Вардана Саргисяна и Армэна Хачатуряна.
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