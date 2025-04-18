Арестованный курганский экс-чиновник Казаков пробудет в СИЗО до лета

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Суд оставил в СИЗО экс-чиновника из Варгашей Казакова
Суд оставил в СИЗО экс-чиновника из Варгашей Казакова Фото:

Бывший сотрудник администрации Варгашинского округа (Курганская область) Евгений Казаков пробудет под стражей до 19 июня. Так решил суд, продлив меру пресечения фигуранту дела о махинациях с землей в округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горсуда Кургана.

«Избранная в отношении Казакова мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на два месяца», — рассказали в организации в ответ на запрос редакции. Новый срок ее окончания — 19 июня.

С ходатайством о продлении меры выступали следователи. Судья Елена Сафонова согласилась с доводами сотрудников СУ СК и продлила пребывание Казакова под стражей.

Экс-чиновника муниципалитета считают виновным в согласовании выделения субсидии на мелиорацию местному фермеру. Глава одного из варгашинских крестьянско-фермерских хозяйств взял земли под обработку, получил деньги из бюджета, но якобы не провел мелиорацию. Казаков мог подписать бумаги, необходимые для получения субсидии. В деле фигурируют еще несколько человек.

Казаков был арестован в феврале по оювинению в пособничестве в превышении полномочий. Вместе с ним был задержан фермер Атом Симонян. Его впоследствии выпустили из СИЗО, после чего прошло еще два задержания местных бизнесменов — Вардана Саргисяна и Армэна Хачатуряна.

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Бывший сотрудник администрации Варгашинского округа (Курганская область) Евгений Казаков пробудет под стражей до 19 июня. Так решил суд, продлив меру пресечения фигуранту дела о махинациях с землей в округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горсуда Кургана. «Избранная в отношении Казакова мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на два месяца», — рассказали в организации в ответ на запрос редакции. Новый срок ее окончания — 19 июня. С ходатайством о продлении меры выступали следователи. Судья Елена Сафонова согласилась с доводами сотрудников СУ СК и продлила пребывание Казакова под стражей. Экс-чиновника муниципалитета считают виновным в согласовании выделения субсидии на мелиорацию местному фермеру. Глава одного из варгашинских крестьянско-фермерских хозяйств взял земли под обработку, получил деньги из бюджета, но якобы не провел мелиорацию. Казаков мог подписать бумаги, необходимые для получения субсидии. В деле фигурируют еще несколько человек. Казаков был арестован в феврале по оювинению в пособничестве в превышении полномочий. Вместе с ним был задержан фермер Атом Симонян. Его впоследствии выпустили из СИЗО, после чего прошло еще два задержания местных бизнесменов — Вардана Саргисяна и Армэна Хачатуряна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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