Бывший мэр администрации города Щучье Юрий Дорошенко останется в СИЗО. Так решил суд, рассмотрев жалобу арестованного мужчины на избранную меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.
«Постановление об избрании Дорошенко меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения. Апелляционную жалобу обвиняемого — без удовлетворения», — зачитал решение судья Владимир Меньщиков.
В своей жалобе Дорошенко просил изменить пребывание в СИЗО на более мягкую меру пресечения. Мужчина указывал, что его больным родителям необходим уход. Суд в удовлетворении жалобы отказал, Дорошенко останется под стражей как минимум до 2 июня.
Дорошенко был арестован в начале апреля по материалам, собранным сотрудниками курганского УФСБ. Следователи обвиняют мужчину в превышении должностных полномочий. Оно якобы заключалось в передаче восьми муниципальных квартир местным жителям, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. В дальнейшем муниципальная собственность была приватизирована.
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