20 апреля 2025
19 апреля 2025

Суд отказал экс-мэру города Щучье Дорошенко в жалобе. Фото, видео

Экс-мэру города Щучье Дорошенко не удалось выйти из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Арестованного экс-мэра Щучьего Дорошенко не выпустили из СИЗО
Арестованного экс-мэра Щучьего Дорошенко не выпустили из СИЗО Фото:
новость из сюжета
Арест бывшего курганского мэра Дорошенко

Бывший мэр администрации города Щучье Юрий Дорошенко останется в СИЗО. Так решил суд, рассмотрев жалобу арестованного мужчины на избранную меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Постановление об избрании Дорошенко меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения. Апелляционную жалобу обвиняемого — без удовлетворения», — зачитал решение судья Владимир Меньщиков.

Рассмотрение жалобы Дорошенко
Рассмотрение жалобы Дорошенко
Фото:

В своей жалобе Дорошенко просил изменить пребывание в СИЗО на более мягкую меру пресечения. Мужчина указывал, что его больным родителям необходим уход. Суд в удовлетворении жалобы отказал, Дорошенко останется под стражей как минимум до 2 июня.

Дорошенко был арестован в начале апреля по материалам, собранным сотрудниками курганского УФСБ. Следователи обвиняют мужчину в превышении должностных полномочий. Оно якобы заключалось в передаче восьми муниципальных квартир местным жителям, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. В дальнейшем муниципальная собственность была приватизирована.

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Бывший мэр администрации города Щучье Юрий Дорошенко останется в СИЗО. Так решил суд, рассмотрев жалобу арестованного мужчины на избранную меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании. «Постановление об избрании Дорошенко меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения. Апелляционную жалобу обвиняемого — без удовлетворения», — зачитал решение судья Владимир Меньщиков. В своей жалобе Дорошенко просил изменить пребывание в СИЗО на более мягкую меру пресечения. Мужчина указывал, что его больным родителям необходим уход. Суд в удовлетворении жалобы отказал, Дорошенко останется под стражей как минимум до 2 июня. Дорошенко был арестован в начале апреля по материалам, собранным сотрудниками курганского УФСБ. Следователи обвиняют мужчину в превышении должностных полномочий. Оно якобы заключалось в передаче восьми муниципальных квартир местным жителям, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. В дальнейшем муниципальная собственность была приватизирована.
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