Украинский лидер Владимир Зеленский, вводя санкции против российских граждан, показывает свой страх перед ними. Об этом сообщил URA.RU российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев, против которого украинский глава сегодня ввел ограничения.
«Да, я, я скажу очень просто, что клоун президент против настоящего клоуна, ввел санкции. Это как раз очень хорошая новость, потому что это показывает то, что нас боятся, так как мы ведем, грубо говоря, культурное СВО и своими действиями, своими словами, своими поступками приближаем победу, и это как раз говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении», — заявил Куклачев в беседе с корреспондентом URA.RU.
Он также сообщил, что он с сыном буквально несколько дней назад вернулись с тура по Поволжью, организованного при помощи президентского фонда культурных инициатив. Куклачев отметил, что более 10 000 семей участников и ветеранов боевых действий смогли бесплатно посетить их шоу. И именно это событие могло явиться причиной реакции Зеленского. По его словам, во время шоу они рассказывают о таких важных ценностях, как мотивация и любовь к Родине, которые Украине не присущи.
Куклачев выразил мнение, что если бы Зеленский был «вшой или гнидой на шерсти их кошек», они бы справились с этим быстро и эффективно, и кошки чувствовали бы себя лучше. В ответ на вопрос о том, могут ли кошки рассматриваться как независимые артисты и подлежат ли они санкциям, Куклачев уточнил, что санкции должны касаться театра, так как животные принадлежат ему, а театр является учреждением комитета культуры города Москвы. Таким образом, он отметил, что они с кошками находятся в одной лодке, и, следовательно, против кошек тоже могли быть введены санкции.
Сегодня, 18 апреля, Зеленский ввел санкции против 20 российских граждан, включая певца Ярослава Дронова (Shaman), актера Никиту Джигурду, клоуна Юрия Куклачева и телеведущего Оскара Кучера. В официальном документе Офиса президента Украины говорится о введении ограничений против российских звезд, среди которых также солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и другие.
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