Россиянам назвали место, которое заменит Анапу, пострадавшую от мазута

РСТ: Крым примет туристов вместо Анапы
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Крым сможет принять туристов, которые не попали в Анапу
Крым сможет принять туристов, которые не попали в Анапу Фото:

Туристов, которые не смогут отдохнуть летом в Анапе из-за выбросов мазута на побережье, примет Крым. Повышение цен при этом не планируется, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Крым может аккумулировать всех анапских туристов. В последние годы полуостров был сильно недозагружен. Явного повышения цен не будет», — сообщили в РСТ, передает РИА Новости.

По словам президента РСТ Ильи Уманского, власти Крыма уже сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Между тем, соседние с Анапой курорты уже загружены. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы не готовы к летнему сезону из-за выбросов мазута. По ее словам, местные пляжи не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам.

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Туристов, которые не смогут отдохнуть летом в Анапе из-за выбросов мазута на побережье, примет Крым. Повышение цен при этом не планируется, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). «Крым может аккумулировать всех анапских туристов. В последние годы полуостров был сильно недозагружен. Явного повышения цен не будет», — сообщили в РСТ, передает РИА Новости. По словам президента РСТ Ильи Уманского, власти Крыма уже сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Между тем, соседние с Анапой курорты уже загружены.  Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы не готовы к летнему сезону из-за выбросов мазута. По ее словам, местные пляжи не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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