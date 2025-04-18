Россиянам назвали место, которое заменит Анапу, пострадавшую от мазута

Туристов, которые не смогут отдохнуть летом в Анапе из-за выбросов мазута на побережье, примет Крым. Повышение цен при этом не планируется, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Крым может аккумулировать всех анапских туристов. В последние годы полуостров был сильно недозагружен. Явного повышения цен не будет», — сообщили в РСТ, передает РИА Новости.
По словам президента РСТ Ильи Уманского, власти Крыма уже сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Между тем, соседние с Анапой курорты уже загружены.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы не готовы к летнему сезону из-за выбросов мазута. По ее словам, местные пляжи не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам.
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