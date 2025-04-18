Трамп: США выйдут из переговорного процесса по Украине в случае «саботажа»

Трамп грозит участникам процесса урегулирования на Украине
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
США выдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине при одном условии. Это произойдет, если одна из сторон будет саботировать усилия Штатов, пригрозил президент США Дональд Трамп. Заявление он сделал на церемонии в министерстве здравоохранения и соцслужбы США. Трансляцию ведет американский телеканал C-SPAN.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в США якобы устали от бесконечных переговоров с Украиной. Киев не предпринимает ничего для улучшения ситуацию.
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