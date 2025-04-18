Трамп заявил, что Россия «не играет с ним»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не участвует ни в каких играх с Москвой. Он также отметил, что у страны высокие шансы заключить с РФ взаимовыгодное соглашение.
Журналисты спросили Трампа, «играет» ли с ним Россия. «Никто со мной не играет, у нас очень хорошие шансы достичь соглашения», — цитирует главу Белого дома RT.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, судьба переговоров по Украине решится в ближайшем будущем. Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в рамках визита в Россию обсуждал с главой государства Владимиром Путиным территориальный вопрос, связанный с новыми российскими регионами. Москва считает своими, а Киев еще не готов отказаться.
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