Трамп заявил, что Россия «не играет с ним»

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Дональд Трамп уверен, что вскоре стороны договорятся в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Дональд Трамп уверен, что вскоре стороны договорятся в вопросе урегулирования конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не участвует ни в каких играх с Москвой. Он также отметил, что у страны высокие шансы заключить с РФ взаимовыгодное соглашение.

Журналисты спросили Трампа, «играет» ли с ним Россия. «Никто со мной не играет, у нас очень хорошие шансы достичь соглашения»,  — цитирует главу Белого дома RT.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, судьба переговоров по Украине решится в ближайшем будущем. Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в рамках визита в Россию обсуждал с главой государства Владимиром Путиным территориальный вопрос, связанный с новыми российскими регионами. Москва считает своими, а Киев еще не готов отказаться.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не участвует ни в каких играх с Москвой. Он также отметил, что у страны высокие шансы заключить с РФ взаимовыгодное соглашение. Журналисты спросили Трампа, «играет» ли с ним Россия. «Никто со мной не играет, у нас очень хорошие шансы достичь соглашения»,  — цитирует главу Белого дома RT. По словам госсекретаря США Марко Рубио, судьба переговоров по Украине решится в ближайшем будущем. Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в рамках визита в Россию обсуждал с главой государства Владимиром Путиным территориальный вопрос, связанный с новыми российскими регионами. Москва считает своими, а Киев еще не готов отказаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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