WSJ: Уиткофф во время беседы с Путиным обсудил вопрос территорий

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визита в Россию обсуждал с главой страны Владимиром Путиным территориальный вопрос, связанный с новыми российскими регионами (Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская, Херсонская области и Крымом). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на слова спецпосланника.
«Переговоры между США и Россией по поводу войны на Украине сосредоточены на пяти регионах Украины, которые Москва считает своими, но от которых Киев не готов отказаться. Посланник президента Трампа Стив Виткофф говорит, что эти территории являются ключом к разрешению конфликта», — пишет WSJ. Спецпосланник заявил, что новые российские территории занимают центральное место в сделке, которую он ведет с Москвой от имени американского лидера. Уиткофф уточнил, что Украина не готова отказаться от них.
Уиткофф также заявил, что во время беседы Путин был много дискутировал об украинской земле. Он уточнил, что Россия в конечном итоге может получить часть данных регионов, но не все. По предположению спецпосланника, Украину могут не волновать русскоязычные регионы.
В марте 2014 года Крым был включен в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума. Большинство населения полуострова поддержало решение о вхождении региона в Россию.
В феврале 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Тогда он подчеркнул, что задачей операции не является оккупация украинских территорий. В октябре того же года президент официально подписал законы, согласно которым ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации.
Как отметили в Кремле, передача четырех регионов под контроль Москвы не является предметом переговоров об окончании боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эти территории считаются неотъемлемой частью РФ.
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