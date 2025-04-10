В ЕС и НАТО обсуждают формат присутствия иностранных войск на Украине

Страны Евросоюза и НАТО в рамках «коалиции желающих» рассматривают различные форматы военного присутствия на Украине после достижения перемирия. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в Брюсселе на неформальном заседании министров обороны, организованном Великобританией и Францией. Основные варианты включают мониторинговые, миротворческие, сдерживающие и усиливающие миссии.
«Дискуссия [по размещению солдат НАТО на Украине] продолжается. Ряд стран готовы участвовать, ряд нет. Но главный вопрос о том, если будет мир, то какие силы и возможности нам понадобятся. Мы рассматриваем мониторинговую миссию, миротворческую миссию, миссию сдерживания, миссию усиления», — заявила Каллас в ходе заседания. Трансляцию встречи проводила британская радиостанция Times Radio.
На заседании также обсуждалось активное участие структур НАТО для поддержки Украины. Встреча собрала представителей 30 стран. Основное внимание уделялось укреплению возможностей Украины на поле боя, включая доступ к разведданным и спутниковой информации.
Великобритания и Франция особенно активно участвуют в подготовке к возможной миротворческой миссии. Причем беседы об этом ведутся еще с конца 2024 года. Тем не менее европейские страны по прежнему не могут договориться, в каком формате это можно будет сделать. Кроме того, не все в ЕС согласны на отправку своих военных в качестве миротворцев.
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