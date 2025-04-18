18 апреля 2025

Baza: из краснодарской части сбежали семеро военных «CОЧ»

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Четверых сбежавших военнослужащих уже поймали, еще трое в бегах
Четверых сбежавших военнослужащих уже поймали, еще трое в бегах Фото:

В Краснодаре, по неподтвержденным данным, из около 100 военных «СОЧ» (самовольно оставившие часть), которые совершили попытку побега из воинской части, сбежать удалось только семерым. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Официальной информации не последовало.

«Четверых беглецов поймали, однако еще трое „СОЧников“ в бегах. По предварительным данным, сбежавшие не вооружены», — пишет Baza.

Ранее уже сообщалось об около 100 военных «СОЧ» в Краснодаре, которые, по неподтвержденным данным, совершили попытку побега из воинской части. Они сломали забор территории, где они содержались, и вышли на территорию Военной комендатуры. 

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В Краснодаре, по неподтвержденным данным, из около 100 военных «СОЧ» (самовольно оставившие часть), которые совершили попытку побега из воинской части, сбежать удалось только семерым. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Официальной информации не последовало. «Четверых беглецов поймали, однако еще трое „СОЧников“ в бегах. По предварительным данным, сбежавшие не вооружены», — пишет Baza. Ранее уже сообщалось об около 100 военных «СОЧ» в Краснодаре, которые, по неподтвержденным данным, совершили попытку побега из воинской части. Они сломали забор территории, где они содержались, и вышли на территорию Военной комендатуры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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