СК назвал имена причастных к атаке дронами на жилые дома в Курске

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СК расследует атаку БПЛА на Курск 15 апреля
СК расследует атаку БПЛА на Курск 15 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет (СК) России установил командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля с использованием более 100 дронов. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля», — заявила Петренко. Ее комментарий опубликован в telegram-канале СК.

Подозреваемыми являются полковник Дмитрий Бондарович, командующий 14-м отдельным полком беспилотных систем, полковник Андрей Дзяний и его заместитель Виталий Сендзюк из 383-й отдельной бригады. Атака была нацелена на гражданскую инфраструктуру, что привело к гибели пожилой женщины и ранениям девяти человек, а также к повреждениям 24 многоквартирных домов и автомобилей скорой помощи, передает «Ридус». В отношении украинских военных возбуждено уголовное дело по статье о теракте, и принимаются меры для установления их местонахождения.

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Следственный комитет (СК) России установил командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля с использованием более 100 дронов. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. «Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля», — заявила Петренко. Ее комментарий опубликован в telegram-канале СК. Подозреваемыми являются полковник Дмитрий Бондарович, командующий 14-м отдельным полком беспилотных систем, полковник Андрей Дзяний и его заместитель Виталий Сендзюк из 383-й отдельной бригады. Атака была нацелена на гражданскую инфраструктуру, что привело к гибели пожилой женщины и ранениям девяти человек, а также к повреждениям 24 многоквартирных домов и автомобилей скорой помощи, передает «Ридус». В отношении украинских военных возбуждено уголовное дело по статье о теракте, и принимаются меры для установления их местонахождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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