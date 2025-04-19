СК назвал имена причастных к атаке дронами на жилые дома в Курске

Следственный комитет (СК) России установил командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля с использованием более 100 дронов. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля», — заявила Петренко. Ее комментарий опубликован в telegram-канале СК.
Подозреваемыми являются полковник Дмитрий Бондарович, командующий 14-м отдельным полком беспилотных систем, полковник Андрей Дзяний и его заместитель Виталий Сендзюк из 383-й отдельной бригады. Атака была нацелена на гражданскую инфраструктуру, что привело к гибели пожилой женщины и ранениям девяти человек, а также к повреждениям 24 многоквартирных домов и автомобилей скорой помощи, передает «Ридус». В отношении украинских военных возбуждено уголовное дело по статье о теракте, и принимаются меры для установления их местонахождения.
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