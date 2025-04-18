Полпред Жога наградил 13 жителей ХМАО почетными званиями

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога прибыл в ХМАО. В рамках своего визита он наградит 13 югорчан званиями «Заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ», сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«В рамках визита полномочный представитель президента РФ в УрФО наградил 13 югорчан почетным званием „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“, почетной грамотой и благодарностями президента РФ. Поздравляю!» — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
Также Жога и Кухарук обсудили вопросы социально-экономического развития ХМАО. Полпред отметил работу региона над достижением национальных целей и поддержку участников и ветеранов СВО, помощь в адаптации к мирной жизни.
Также в планах Жоги открытие турнира, посвященного памяти его сына. Чемпионат по грэпплингу (вид спортивной борьбы — прим. URA.RU) пройдет в Ханты-Мансийске. В соревнованиях участвуют более 370 спортсменов.
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