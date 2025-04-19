Власти Краснодарского края показали карту ближайших к Анапе чистых пляжей

Оперштаб: все публичные пляжи Анапы оказались в зоне чрезвычайной ситуации
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В Темрюкском районе осталось около 130 км безопасной для купания береговой линии
В Темрюкском районе осталось около 130 км безопасной для купания береговой линии Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

Власти Краснодарского края представили карту пляжей, доступных для отдыха рядом с Анапой. В зоне ЧС оказались все публичные пляжи Анапы. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

«На территории Анапы в зону ЧС попали все публичные пляжи. В Темрюкском районе это далеко не так», — говорится в telegram-канале оперштаба. На брифинге было обозначено 150 закрытых пляжей, включая 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе.

Однако в Темрюкском районе остается около 130 км береговой линии, безопасной для купания, включая пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе и все побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой. Эти безопасные зоны обозначены на карте зеленым цветом.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края не начнется из-за разливов мазута, о чем заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что пляжи не соответствуют требованиям для летнего отдыха, поскольку 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке не соответствуют санитарным нормам.

Карта чистых пляжей
Карта чистых пляжей
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Власти Краснодарского края представили карту пляжей, доступных для отдыха рядом с Анапой. В зоне ЧС оказались все публичные пляжи Анапы. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края. «На территории Анапы в зону ЧС попали все публичные пляжи. В Темрюкском районе это далеко не так», — говорится в telegram-канале оперштаба. На брифинге было обозначено 150 закрытых пляжей, включая 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе. Однако в Темрюкском районе остается около 130 км береговой линии, безопасной для купания, включая пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе и все побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой. Эти безопасные зоны обозначены на карте зеленым цветом. Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края не начнется из-за разливов мазута, о чем заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что пляжи не соответствуют требованиям для летнего отдыха, поскольку 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке не соответствуют санитарным нормам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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