Власти Краснодарского края показали карту ближайших к Анапе чистых пляжей

Власти Краснодарского края представили карту пляжей, доступных для отдыха рядом с Анапой. В зоне ЧС оказались все публичные пляжи Анапы. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.
«На территории Анапы в зону ЧС попали все публичные пляжи. В Темрюкском районе это далеко не так», — говорится в telegram-канале оперштаба. На брифинге было обозначено 150 закрытых пляжей, включая 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе.
Однако в Темрюкском районе остается около 130 км береговой линии, безопасной для купания, включая пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе и все побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой. Эти безопасные зоны обозначены на карте зеленым цветом.
Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края не начнется из-за разливов мазута, о чем заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что пляжи не соответствуют требованиям для летнего отдыха, поскольку 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке не соответствуют санитарным нормам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.