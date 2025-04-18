Что сейчас происходит на решающем сражении за Курскую область

В селе Горналь Курской области идут ожесточенные бои, где ВС РФ выбивают ВСУ из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Идут ожесточенные бои, выбивают ВСУ из монастыря», — передает сообщение источника ТАСС. Там добавили, что продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВСУ потеряли офицера, который вел переговоры о сдаче в плен.
Также ВСУ подорвали ряд построек монастыря. Этот монастырь был основан в 1671 году и с августа 2024 года находится под постоянными обстрелами. Патриарх Кирилл отмечал, что удары ВСУ целенаправленно нацелены на храмы и монастыри Русской православной церкви.
В Курской области продолжаются ожесточенные бои за последние два населенных пункта, удерживаемых ВСУ — село Горналь и хутор Олешня, расположенные на границе с Украиной. Российские силы заставляют украинских военных защищаться и отступать, чтобы избежать окружения.
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