Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога открыл турнир по грэпплингу (вид спортивной борьбы — прим. URA.RU), который проводится в память о его сыне. Он поблагодарил организаторов мероприятия за инициативу и сказал, что это дорогого стоит, передает корреспондент URA.RU.
«Спасибо огромное Елене и Алексею. Мы познакомились в тот день и их инициатива проводить турнир памяти моего сына дорогого стоит. <…> Спасибо за поддержку ребят военнослужащих, которые возвращаются с передовой, за поддержку их семей, за социальные мероприятия и, конечно, самое главное — за организацию таких спортивных мероприятий… Это дает ребятам шанс еще раз вернуться в мирную жизнь, почувствовать себя нужным и, самое главное, показать, что можно защищать свою страну и в мирной жизни», — сказал Жога на открытии.
Также с приветственным словом выступил и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он сказал, что турнир проводится еще и для того. Чтобы показать то, что сейчас объединяет людей — гордость, уважение к защитникам Отечества.
Ранее URA.RU писало, что Жога поблагодарил губернатора ХМАО Руслана Кухарука за проведение зимнего «Кубка Защитников Отечества». Он сказал, что соревнования в Югре были организованы на высшем уровне, благодаря чему принято решение провести в УрФО Кубок полпредства среди всех ветеранов боевых действий по всем видам спорта.
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