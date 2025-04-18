Спикер думы ХМАО переиграл в аппаратной борьбе своего давнего конкурента

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков переиграл в аппаратной борьбе авторитетного бизнесмена Петермана. Вопреки официальному подтверждению организаторов, глава корпорации «Славтэк» отсутствовал на открытии турнира по грэпплингу в память о Герое России Владимере «Вохе» Жоги. Мероприятие в Ханты-Мансийске открыл его отец, уральский полпред Артем Жога. Зато Хохряков и два его зама были в первых рядах рядом с полпредом и губернатором Кухаруком, передает журналист URA.RU.
«Из списка заявленных и подтвержденных участников остальные присутствовали — это и полпред, и губернатор Руслан Кухарук, и вице-спикеры думы Владимир Семенов и Наталья Западнова. Накануне организаторы подтверждали и прибытие главы корпорации „Славтэк“, но его не было на трибунах на церемонии открытия турнира „Сибирские грэпплеры“. А вот спикер окружного заксобрания Хохряков, о присутствии которого организатор Елена Пачганова не сообщала, сидел в первом ряду», — отмечает корреспондент.
Дозвониться до организаторов не удалось. «На публичных мероприятиях Хохряков и Петерман практически никогда не пересекаются. И если спикер думы готов идти на уступки в силу должности, то критикующий его бизнесмен более свободен в выражении своего отношения. Но было бы очень странно, если такое мероприятие прошло без председателя окружного заксо. Впрочем, турнир продлится два дня, и не исключено, что обе стороны еще появятся на площадке. Правда, скорее всего, в разное время», — предполагает инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что организатор турнира «Сибирские грэпплеры» Елена Пачганова отмечала, что Петерман подтвердил свое участие на мероприятие. Фамилии Хохрякова, напротив, не было в списке заявленных VIP-гостей.
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