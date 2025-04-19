ВСУ десять раз атаковали энергообъекты на территории России

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ВСУ атаковали четыре региона России за последние сутки
ВСУ атаковали четыре региона России за последние сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные за последние сутки совершили 10 атак на объекты энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За прошедшие сутки зафиксировано 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики», — заявило оборонное ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что в отличие от Киева российские войска воздерживаются от ударов. 

По данным Минобороны, удары были нанесены по энергообъектам Белгородской, Брянской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. О характере атак, а также наличии пострадавших и ущербе инфраструктуре не сообщается.

С 18 марта между Украиной и Россией действовал 30-дневный мораторий о прекращении атак на энергетические объекты друг друга. Об этом публично договорились лидеры двух стран. Но несмотря на это, Киев продолжал наносить удары. В частности, ВСУ ударили по газоизмерительной станции «Суджа», которая была полностью уничтожена.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что Россия с 17 апреля освобождается от моратория на удары по энергетическим объектам Украины. Он заявил, что любые действия командования ВС РФ будут обоснованы и соответствовать его решению. Соглашение истекло в ночь на 17 апреля.

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Украинские военные за последние сутки совершили 10 атак на объекты энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «За прошедшие сутки зафиксировано 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики», — заявило оборонное ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что в отличие от Киева российские войска воздерживаются от ударов.  По данным Минобороны, удары были нанесены по энергообъектам Белгородской, Брянской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. О характере атак, а также наличии пострадавших и ущербе инфраструктуре не сообщается. С 18 марта между Украиной и Россией действовал 30-дневный мораторий о прекращении атак на энергетические объекты друг друга. Об этом публично договорились лидеры двух стран. Но несмотря на это, Киев продолжал наносить удары. В частности, ВСУ ударили по газоизмерительной станции «Суджа», которая была полностью уничтожена. Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что Россия с 17 апреля освобождается от моратория на удары по энергетическим объектам Украины. Он заявил, что любые действия командования ВС РФ будут обоснованы и соответствовать его решению. Соглашение истекло в ночь на 17 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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