18 апреля 2025

Губернатор Махонин рассказал, как идет строительство онкоцентра в Перми

В помещениях нового онкоцентра в Перми приступили к чистовой отделке
© Служба новостей «URA.RU»
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В большом комплексе онкоцентра возводят четыре корпуса
В большом комплексе онкоцентра возводят четыре корпуса Фото:

В Перми продолжается строительство нового онкологического центра, который станет одним из крупнейших подобных медучреждений в стране. На ряде объектов уже началась чистовая отделка помещений, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Идет черновая отделка будущих 7-этажных палатных блоков. А в пансионате на 160 мест уже приступили к чистовой отделке. Палатные блоки будут качественно шумоизолированы и спроектированы так, чтобы в здании было как можно больше естественного света и „воздуха“. Центр оборудуют новейшими аппаратами: например, шестью линейными ускорителями, системой брахитерапии, отдельным блоком „ядерной“ медицины», — рассказал Махонин.

Пациенты центра смогут проходить полный цикл лечения в одном месте. Подобный уровень медицинской помощи сегодня доступен только в двух федеральных центрах страны, а возводимый в Прикамье объект станет третьим учреждением такого масштаба. Центр сможет принимать свыше 14 тысяч пациентов ежегодно. Завершить строительство планируется в следующем году.

Строительство онкоцентра в Пермском крае начали планировать с 2022 года. Тогда регион подписал концессионное соглашение с ООО «Клиника инновационных исследований». Прокуратура посчитала соглашение незаконным и попыталась оспорить его в суде. Однако суд с Генпрокуратурой не согласился.

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В Перми продолжается строительство нового онкологического центра, который станет одним из крупнейших подобных медучреждений в стране. На ряде объектов уже началась чистовая отделка помещений, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Идет черновая отделка будущих 7-этажных палатных блоков. А в пансионате на 160 мест уже приступили к чистовой отделке. Палатные блоки будут качественно шумоизолированы и спроектированы так, чтобы в здании было как можно больше естественного света и „воздуха“. Центр оборудуют новейшими аппаратами: например, шестью линейными ускорителями, системой брахитерапии, отдельным блоком „ядерной“ медицины», — рассказал Махонин. Пациенты центра смогут проходить полный цикл лечения в одном месте. Подобный уровень медицинской помощи сегодня доступен только в двух федеральных центрах страны, а возводимый в Прикамье объект станет третьим учреждением такого масштаба. Центр сможет принимать свыше 14 тысяч пациентов ежегодно. Завершить строительство планируется в следующем году. Строительство онкоцентра в Пермском крае начали планировать с 2022 года. Тогда регион подписал концессионное соглашение с ООО «Клиника инновационных исследований». Прокуратура посчитала соглашение незаконным и попыталась оспорить его в суде. Однако суд с Генпрокуратурой не согласился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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