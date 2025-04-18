В Перми продолжается строительство нового онкологического центра, который станет одним из крупнейших подобных медучреждений в стране. На ряде объектов уже началась чистовая отделка помещений, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Идет черновая отделка будущих 7-этажных палатных блоков. А в пансионате на 160 мест уже приступили к чистовой отделке. Палатные блоки будут качественно шумоизолированы и спроектированы так, чтобы в здании было как можно больше естественного света и „воздуха“. Центр оборудуют новейшими аппаратами: например, шестью линейными ускорителями, системой брахитерапии, отдельным блоком „ядерной“ медицины», — рассказал Махонин.
Пациенты центра смогут проходить полный цикл лечения в одном месте. Подобный уровень медицинской помощи сегодня доступен только в двух федеральных центрах страны, а возводимый в Прикамье объект станет третьим учреждением такого масштаба. Центр сможет принимать свыше 14 тысяч пациентов ежегодно. Завершить строительство планируется в следующем году.
Строительство онкоцентра в Пермском крае начали планировать с 2022 года. Тогда регион подписал концессионное соглашение с ООО «Клиника инновационных исследований». Прокуратура посчитала соглашение незаконным и попыталась оспорить его в суде. Однако суд с Генпрокуратурой не согласился.
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