Верховный суд РФ поставил точку в споре о новом онкоцентре Перми

Верховный суд РФ отказал Генпрокуратуре в деле об онкоцентре Перми

Прокуратура пытается оспорить соглашение с 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд РФ отказал Генпрокуратуре в просьбе признать незаконным концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми. Решение было принято 31 января.

«Верховный Суд РФ 31 января отказал в передаче кассационного представления Генпрокуратуры РФ на решения по иску о признании ничтожным концессионного соглашения на строительство онкоцентра в Перми. В Верховном Суде не усмотрели оснований для рассмотрения представления», — пишет Properm.ru.

Построить онкоцентр в Пермском крае планируют с 2022 года. Тогда Пермский край подписал концессионное соглашение с ООО «Клиника инновационных исследований». В центре планировалось разместить хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром. Но прокуратура посчитала соглашение незаконным и попыталась оспорить его в суде.