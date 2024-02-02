Верховный суд РФ поставил точку в споре о новом онкоцентре Перми

Верховный суд РФ отказал Генпрокуратуре в деле об онкоцентре Перми
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Помывка памятника Юрию Гагарину на Октябрьской площади. Москва, верховный суд рф
Прокуратура пытается оспорить соглашение с 2022 года Фото:

Верховный суд РФ отказал Генпрокуратуре в просьбе признать незаконным концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми. Решение было принято 31 января.

«Верховный Суд РФ 31 января отказал в передаче кассационного представления Генпрокуратуры РФ на решения по иску о признании ничтожным концессионного соглашения на строительство онкоцентра в Перми. В Верховном Суде не усмотрели оснований для рассмотрения представления», — пишет Properm.ru.

Построить онкоцентр в Пермском крае планируют с 2022 года. Тогда Пермский край подписал концессионное соглашение с ООО «Клиника инновационных исследований». В центре планировалось разместить хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром. Но прокуратура посчитала соглашение незаконным и попыталась оспорить его в суде.

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Верховный суд РФ отказал Генпрокуратуре в просьбе признать незаконным концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми. Решение было принято 31 января. «Верховный Суд РФ 31 января отказал в передаче кассационного представления Генпрокуратуры РФ на решения по иску о признании ничтожным концессионного соглашения на строительство онкоцентра в Перми. В Верховном Суде не усмотрели оснований для рассмотрения представления», — пишет Properm.ru. Построить онкоцентр в Пермском крае планируют с 2022 года. Тогда Пермский край подписал концессионное соглашение с ООО «Клиника инновационных исследований». В центре планировалось разместить хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром. Но прокуратура посчитала соглашение незаконным и попыталась оспорить его в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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