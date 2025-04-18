18 апреля 2025

Метель и гололед могут спровоцировать ограничения движения на дорогах ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода может помешать работе ямальских дорог
Погода может помешать работе ямальских дорог Фото:

В ЯНАО на все выходные — 19, 20 апреля — прогнозируется ухудшение погоды. По всему округу ожидается усиление вера, метель и гололед. Такие изменения могут привести к ограничению движения на дорогах, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С сегодняшнего дня и с сохранением до понедельника на Ямале прогнозируют усиление ветра, метель, гололед. Возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — написано в telegram-канале ведомства.

Дорожники просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Автолюбителям стоит следить за объявлениями, прогнозом погоды, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В ЯНАО 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду. Из-за такой погоды уже перенесена традиционная лыжная гонка «Ямальская лыжная».

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В ЯНАО на все выходные — 19, 20 апреля — прогнозируется ухудшение погоды. По всему округу ожидается усиление вера, метель и гололед. Такие изменения могут привести к ограничению движения на дорогах, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С сегодняшнего дня и с сохранением до понедельника на Ямале прогнозируют усиление ветра, метель, гололед. Возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — написано в telegram-канале ведомства. Дорожники просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Автолюбителям стоит следить за объявлениями, прогнозом погоды, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В ЯНАО 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду. Из-за такой погоды уже перенесена традиционная лыжная гонка «Ямальская лыжная».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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