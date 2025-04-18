Пострадавшие в ДТП хоккеистка и тренер доставлены в Пермь санавиацией

Тренер и юная хоккеистка, пострадавшие в аварии на трассе Пермь — Березники, были доставлены в Пермь с помощью санавиации. За их жизнь борются врачи.
«Оба пострадавших в ДТП бортом санавиации доставлены в Пермь. Сейчас за жизнь юной хоккеистки и тренера борются врачи ведущих краевых учреждений здравоохранения», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Министерства физической культуры и спорта ПК в соцсети ВКонтакте.
Авария на трассе Пермь — Березники произошла днем 18 апреля. Микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. О госпитализации двоих пострадавших сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров получил серьезные травмы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!