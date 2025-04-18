18 апреля 2025

Пострадавшие в ДТП хоккеистка и тренер доставлены в Пермь санавиацией

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Пострадавших доставили в Пермь
Пострадавших доставили в Пермь Фото:

Тренер и юная хоккеистка, пострадавшие в аварии на трассе Пермь — Березники, были доставлены в Пермь с помощью санавиации. За их жизнь борются врачи.

«Оба пострадавших в ДТП бортом санавиации доставлены в Пермь. Сейчас за жизнь юной хоккеистки и тренера борются врачи ведущих краевых учреждений здравоохранения», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Министерства физической культуры и спорта ПК в соцсети ВКонтакте.

Авария на трассе Пермь — Березники произошла днем 18 апреля. Микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. О госпитализации двоих пострадавших сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров получил серьезные травмы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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Тренер и юная хоккеистка, пострадавшие в аварии на трассе Пермь — Березники, были доставлены в Пермь с помощью санавиации. За их жизнь борются врачи. «Оба пострадавших в ДТП бортом санавиации доставлены в Пермь. Сейчас за жизнь юной хоккеистки и тренера борются врачи ведущих краевых учреждений здравоохранения», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Министерства физической культуры и спорта ПК в соцсети ВКонтакте. Авария на трассе Пермь — Березники произошла днем 18 апреля. Микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. О госпитализации двоих пострадавших сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров получил серьезные травмы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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