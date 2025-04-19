В пяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за непогоды

В пяти районах Дагестана из-за сильных дождей и паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
«В зоне ЧС находятся Агульский, Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский и Курахский районы», — говорится в telegram-канале ведомства. В еще 16 муниципалитетах действует режим повышенной готовности, в том числе в Цунтинском, Сергокалинском, Гунибском и Лакском районах.
Представители МЧС также сообщили, что из-за непогоды в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях ведется откачка воды из подвалов. В частности, в Сулейман-Стальском районе поврежден мост. В работах по его восстановлению задействованы 25 специалистов и 13 единиц техники.
По информации МЧС, для жителей сел с поврежденной дорожной инфраструктурой организованы пешие переправы и запущены автобусы. Энергоснабжение планируется восстановить к 21 апреля. Для устранения последствий аварий на электросетях привлечены 678 сотрудников и 294 единицы техники. В труднодоступные районы доставлены спутниковые телефоны. На местах работают 2180 специалистов и 566 единиц техники.
Ранее на фоне неблагоприятных погодных условий режим чрезвычайной ситуации уже вводили в ряде регионов России, включая Хакасию и Алтайский край, где сильный ветер и ураганы приводили к массовым отключениям электричества и повреждению инфраструктуры. В этих регионах также были задействованы дополнительные силы для ликвидации последствий стихии и обеспечения безопасности населения.
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