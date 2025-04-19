Жена Боярского объяснила, почему артиста отправили в стационар

Врачи опасались пневмонии у Боярского после ушиба легкого
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Врачи смогли предотвратить развитие пневмонии у Боярского после его падения со сцены и ушиба легкого
Врачи смогли предотвратить развитие пневмонии у Боярского после его падения со сцены и ушиба легкого Фото:

Народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован после ушиба легкого из-за риска развития пневмонии, однако медики смогли предотвратить осложнения. Об этом сообщила супруга артиста, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

«Они (врачи — прим. URA.RU) боялись пневмонии, но избежали этого. Пневмония может развиться, когда легкое ушибается — может развиться, а может не развиться. Они поэтому его и держат в больнице, чтобы предотвратить это», — пояснила Луппиан. Ее слова приводит ТАСС. 

Михаил Боярский был госпитализирован после падения с трехметровой высоты во время спектакля 14 апреля, в результате чего получил переломы и ушиб легкого. Из-за травмы выступления с его участием отменили, а врачи приняли решение о госпитализации для предотвращения осложнений, в том числе пневмонии. Семья артиста сообщала, что его состояние стабильное, однако восстановление может занять до полугода. 18 апреля Театр имени Ленсовета объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без Боярского, но его голос будет звучать в записи. Его концертный директор Александр Зыкин отметил, что артист будет выписан уже на следующей неделе. 

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Народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован после ушиба легкого из-за риска развития пневмонии, однако медики смогли предотвратить осложнения. Об этом сообщила супруга артиста, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан. «Они (врачи — прим. URA.RU) боялись пневмонии, но избежали этого. Пневмония может развиться, когда легкое ушибается — может развиться, а может не развиться. Они поэтому его и держат в больнице, чтобы предотвратить это», — пояснила Луппиан. Ее слова приводит ТАСС.  Михаил Боярский был госпитализирован после падения с трехметровой высоты во время спектакля 14 апреля, в результате чего получил переломы и ушиб легкого. Из-за травмы выступления с его участием отменили, а врачи приняли решение о госпитализации для предотвращения осложнений, в том числе пневмонии. Семья артиста сообщала, что его состояние стабильное, однако восстановление может занять до полугода. 18 апреля Театр имени Ленсовета объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без Боярского, но его голос будет звучать в записи. Его концертный директор Александр Зыкин отметил, что артист будет выписан уже на следующей неделе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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