Bloomberg: Зеленский отверг решение о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать предложение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на публикацию украинского лидера после озвученной инициативы Москвы.
«Президент Украины Владимир Зеленский отверг это заявление», — говорится в материале на сайте агентства Bloomberg. Подобный вывод ранее сделал и американский издании The Washington Post.
Путин объявил о введении пасхального режима прекращения огня, который действует с 18:00 по московскому времени 19 апреля и завершится в полночь 21 апреля, напоминает телеканал 360. Глава государства выразил надежду, что Украина примет аналогичное решение, однако подчеркнул необходимость поддерживать боеготовность российских вооруженных сил для предотвращения возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В ответ на заявление Путина Зеленский опубликовал сообщение в своем telegram-канале, в котором сообщил, что украинские военные продолжают проводить операции.
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