Bloomberg: Зеленский отверг решение о перемирии

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Зеленский заявил, что ВСУ продолжают бои в зоне СВО
Зеленский заявил, что ВСУ продолжают бои в зоне СВО Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать предложение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на публикацию украинского лидера после озвученной инициативы Москвы.

«Президент Украины Владимир Зеленский отверг это заявление», — говорится в материале на сайте агентства Bloomberg. Подобный вывод ранее сделал и американский издании The Washington Post.

Путин объявил о введении пасхального режима прекращения огня, который действует с 18:00 по московскому времени 19 апреля и завершится в полночь 21 апреля, напоминает телеканал 360. Глава государства выразил надежду, что Украина примет аналогичное решение, однако подчеркнул необходимость поддерживать боеготовность российских вооруженных сил для предотвращения возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В ответ на заявление Путина Зеленский опубликовал сообщение в своем telegram-канале, в котором сообщил, что украинские военные продолжают проводить операции.

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать предложение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на публикацию украинского лидера после озвученной инициативы Москвы. «Президент Украины Владимир Зеленский отверг это заявление», — говорится в материале на сайте агентства Bloomberg. Подобный вывод ранее сделал и американский издании The Washington Post. Путин объявил о введении пасхального режима прекращения огня, который действует с 18:00 по московскому времени 19 апреля и завершится в полночь 21 апреля, напоминает телеканал 360. Глава государства выразил надежду, что Украина примет аналогичное решение, однако подчеркнул необходимость поддерживать боеготовность российских вооруженных сил для предотвращения возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В ответ на заявление Путина Зеленский опубликовал сообщение в своем telegram-канале, в котором сообщил, что украинские военные продолжают проводить операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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