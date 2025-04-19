Военный эксперт объяснил, как ВС РФ сорвали планы Украины по ударам вглубь России

ВС РФ, ударив по украинскому оперативно-тактическому ракетному комплексу (ОТРК) «Сапсан», фактически остановили дальнейшую разработку этого вооружения. Об этом сообщил военный эксперт Александр Перенджиев.
«Групповой удар высокоточным оружием по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) „Сапсан“ фактически останавливает дальнейшую разработку этого оружия», — заявил Перенджиев в интервью деловому изданию «Взгляд». Он отметил, что также были уничтожены технологии производства данной ракеты.
По его словам, Россия тщательно отслеживала ход разработки «Сапсана» и не стала дожидаться его принятия на вооружение, поэтому было принято решение «уничтожить все это на корню». Перенджиева также подчеркнул, что удар свидетельствует о работе России на упреждение и предотвращение возможных агрессивных действий со стороны Вооруженных сил Украины и киевского режима в целом. Он подчеркнул, что такие точечные удары позволяют успешно выполнять задачу по демилитаризации Украины.
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан» вечером 18 апреля. По данным Минобороны РФ, был уничтожены также норвежские зенитные ракетные системы NASAMS, прикрывавшие полигон. В ведомстве сообщили, что «цели удара были достигнуты».
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