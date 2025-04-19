Благодатный огонь прибыл в Москву

Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Его доставила делегация Фонда Андрея Первозванного.
«Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставлен в Россию», — говорится в cообщении ТАСС. Частица святого огня была доставлена специальным рейсом на самолете Ту-204-300 «Сергей Королев», который принадлежит «Роскосмосу».
Отмечается, что Благодатный огонь был направлен не только в Москву, но и в Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других городов. В столице святыню привезли к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя и передали еще в 15 столичных храмов.
В Иерусалиме 19 апреля произошло схождение Благодатного огня, собравшее паломников со всего мира. Святой огонь был извлечен из Гроба Господня патриархом Феофилом III и стал значимым событием для православных христиан. Частица Благодатного огня была передана делегации Фонда Андрея Первозванного для доставки в Россию.
Благодатный огонь как великую святыню доставляют в разные страны мира. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного каждый год привозит его из Иерусалима в Москву к празднику Пасхи, чтобы верующие смогли зажечь от него свои свечи и лампады и унести частичку этого святого огня в свои дома.
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