В кафедральном соборе Рождества Христова в ночь на 20 апреля началась Пасхальная служба, которую возглавляет митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Торжественное богослужение сопровождается крестным ходом вокруг собора с участием духовенства и горожан. Об этом сообщается в telegram-канале «Православие на Южном Урале».
«Первые Пасхальные приветствия прозвучали у стен собора. Туда доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Верующие приняли участие в традиционном крестном ходе, который прошел вокруг храма», — говорится в сообщении.
Как сообщало URA.RU ранее, в преддверии празднования Пасхи территории, прилегающие к челябинским храмам, украсили новыми арт-объектами. Так, художники разрисовали технические конструкции у Кафедрального собора Рождества Христова, а также у храма Святой Троицы.
К торжествам завершено обновление внутреннего убранства в нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова. Днем 20 апреля там развернется праздничная программа. Ее откроет выступление Архиерейского мужского хора Челябинской митрополии. После на территории собора горожан ждут народные гуляния. Пройдет бесплатная экскурсия для всех желающих, завершится день Пасхальной вечерней.
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