19 апреля 2025

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой Фото:
новость из сюжета
Пасха — 2025

В кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве стартовала пасхальная литургия. До этого самолет, доставивший Благодатный огонь, совершил посадку в терминале «Внуково-3», где святыню передали представителям Русской православной церкви.

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с поздравлением по случаю праздника Воскресения Христова. В своем пасхальном послании, опубликованном пресс-службой, он призвал в светлый день Пасхи проявить заботу о родных и близких, а также оказать поддержку тем, кто нуждается в помощи. RT осуществляет прямую трансляцию события.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве стартовала пасхальная литургия. До этого самолет, доставивший Благодатный огонь, совершил посадку в терминале «Внуково-3», где святыню передали представителям Русской православной церкви. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с поздравлением по случаю праздника Воскресения Христова. В своем пасхальном послании, опубликованном пресс-службой, он призвал в светлый день Пасхи проявить заботу о родных и близких, а также оказать поддержку тем, кто нуждается в помощи. RT осуществляет прямую трансляцию события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...