Депутат Иванов возмутился куличом Киркорова за 100 тысяч рублей

Народному артисту России Филиппу Киркорову стоило бы направить деньги, потраченные на пасхальный кулич стоимостью 100 тысяч рублей, на помощь российским военным в зоне СВО, а не хвастаться дорогой покупкой. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — подчеркнул Иванов в разговоре с NEWS.ru. Он напомнил, что певцу уже приходилось извиняться перед всей страной, и отметил, что представители шоу-бизнеса действительно могут позволить себе подобные траты, однако им стоит помнить о духовной сути праздника.
Депутат добавил, что стиль «дорого и богато» является привычным для Киркорова и в покупке дизайнерского кулича нет ничего неожиданного. Иванов выразил надежду, что поступок поп-короля станет поводом для размышлений о приоритетах и ценностях в обществе, особенно в такие значимые для россиян дни.
Накануне, 18 апреля, Киркоров представил на своей странице в соцсети видео, на котором демонстрирует кулич стоимостью 100 тысяч рублей. Изделие содержит дубайский шоколад и лесные ягоды. Верхушка кулича оформлена в форме церковного купола и изготовлена из съедобной бумаги, а на макушке размещен позолоченный крест.
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