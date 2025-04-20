Депутат Иванов возмутился куличом Киркорова за 100 тысяч рублей

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Киркоров потратил на пасхальный кулич 100 тысяч рублей
Киркоров потратил на пасхальный кулич 100 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Пасха — 2025

Народному артисту России Филиппу Киркорову стоило бы направить деньги, потраченные на пасхальный кулич стоимостью 100 тысяч рублей, на помощь российским военным в зоне СВО, а не хвастаться дорогой покупкой. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — подчеркнул Иванов в разговоре с NEWS.ru. Он напомнил, что певцу уже приходилось извиняться перед всей страной, и отметил, что представители шоу-бизнеса действительно могут позволить себе подобные траты, однако им стоит помнить о духовной сути праздника.

Депутат добавил, что стиль «дорого и богато» является привычным для Киркорова и в покупке дизайнерского кулича нет ничего неожиданного. Иванов выразил надежду, что поступок поп-короля станет поводом для размышлений о приоритетах и ценностях в обществе, особенно в такие значимые для россиян дни.

Накануне, 18 апреля, Киркоров представил на своей странице в соцсети видео, на котором демонстрирует кулич стоимостью 100 тысяч рублей. Изделие содержит дубайский шоколад и лесные ягоды. Верхушка кулича оформлена в форме церковного купола и изготовлена из съедобной бумаги, а на макушке размещен позолоченный крест.

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Народному артисту России Филиппу Киркорову стоило бы направить деньги, потраченные на пасхальный кулич стоимостью 100 тысяч рублей, на помощь российским военным в зоне СВО, а не хвастаться дорогой покупкой. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. «Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — подчеркнул Иванов в разговоре с NEWS.ru. Он напомнил, что певцу уже приходилось извиняться перед всей страной, и отметил, что представители шоу-бизнеса действительно могут позволить себе подобные траты, однако им стоит помнить о духовной сути праздника. Депутат добавил, что стиль «дорого и богато» является привычным для Киркорова и в покупке дизайнерского кулича нет ничего неожиданного. Иванов выразил надежду, что поступок поп-короля станет поводом для размышлений о приоритетах и ценностях в обществе, особенно в такие значимые для россиян дни. Накануне, 18 апреля, Киркоров представил на своей странице в соцсети видео, на котором демонстрирует кулич стоимостью 100 тысяч рублей. Изделие содержит дубайский шоколад и лесные ягоды. Верхушка кулича оформлена в форме церковного купола и изготовлена из съедобной бумаги, а на макушке размещен позолоченный крест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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