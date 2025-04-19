19 апреля 2025

Отец погибших четырех челябинских детей лечится в Москве после ранения на СВО

Текслер: Четыре ребенка героя СВО погибли в огне в челябинской Василовке
© Служба новостей «URA.RU»
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После ранения боец СВО проходит лечение в Москве (фото из архива)
После ранения боец СВО проходит лечение в Москве (фото из архива) Фото:

Трагедия в поселке Василовке Катав-Ивановского района, в которой погибли четыре ребенка, произошла в семье участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на попечение родных. Об этом сообщил губернатор Алексей Теклер. 

«Четыре ребенка погибли в огне, охватившем частный дом в Челябинской области. Трагедия в семье участника специальной военной операции, который в момент пожара находился на лечении в московском госпитале после ранения. Его супруга, оставив детей на попечение родственников, отправилась в столицу, чтобы поддержать мужа», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. 

Текслер отметил, что семью не бросит и окажет ей всю необходимую помощь На место происшествия он направил министра социальных отношений Наталью Лугачеву, представителей регионального отделения фонда «Защитники Отечества», а также бригаду психологической помощи из центра «Семья».

Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на веранде дома. Семья, потерявшая детей, ранее получила бесплатный пожарный извещатель, но батарейку в нем не заменили вовремя. В огне погибли девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы).

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Трагедия в поселке Василовке Катав-Ивановского района, в которой погибли четыре ребенка, произошла в семье участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на попечение родных. Об этом сообщил губернатор Алексей Теклер.  «Четыре ребенка погибли в огне, охватившем частный дом в Челябинской области. Трагедия в семье участника специальной военной операции, который в момент пожара находился на лечении в московском госпитале после ранения. Его супруга, оставив детей на попечение родственников, отправилась в столицу, чтобы поддержать мужа», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.  Текслер отметил, что семью не бросит и окажет ей всю необходимую помощь На место происшествия он направил министра социальных отношений Наталью Лугачеву, представителей регионального отделения фонда «Защитники Отечества», а также бригаду психологической помощи из центра «Семья». Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на веранде дома. Семья, потерявшая детей, ранее получила бесплатный пожарный извещатель, но батарейку в нем не заменили вовремя. В огне погибли девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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