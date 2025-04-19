Отец погибших четырех челябинских детей лечится в Москве после ранения на СВО

Трагедия в поселке Василовке Катав-Ивановского района, в которой погибли четыре ребенка, произошла в семье участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на попечение родных. Об этом сообщил губернатор Алексей Теклер.
«Четыре ребенка погибли в огне, охватившем частный дом в Челябинской области. Трагедия в семье участника специальной военной операции, который в момент пожара находился на лечении в московском госпитале после ранения. Его супруга, оставив детей на попечение родственников, отправилась в столицу, чтобы поддержать мужа», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.
Текслер отметил, что семью не бросит и окажет ей всю необходимую помощь На место происшествия он направил министра социальных отношений Наталью Лугачеву, представителей регионального отделения фонда «Защитники Отечества», а также бригаду психологической помощи из центра «Семья».
Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на веранде дома. Семья, потерявшая детей, ранее получила бесплатный пожарный извещатель, но батарейку в нем не заменили вовремя. В огне погибли девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!