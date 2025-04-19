19 апреля 2025

Семье погибших четырех челябинских детей выдавали пожарный извещатель

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты установили причину трагедии
Эксперты установили причину трагедии Фото:

Семье погибших четырех детей из поселка Василовка в Челябинской области в ГУ МЧС по региону выдавали пожарный извещатель, но он не смог предотвратить трагедию из-за беспечности взрослых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на веранде дома. Семья, потерявшая детей, ранее получила бесплатный пожарный извещатель, но батарейку в нем не заменили вовремя. Задержка в обнаружении возгорания стала роковой — несовершеннолетние не успели спастись», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте страшного пожара, унесшего жизни детей, работают следователи СУ СКР и специалисты пожарной лаборатории. Спасатели призывают жителей регулярно проверять датчики дыма — простая батарейка может стать гранью между жизнью и смертью.

Ранее стало известно, что 12-летняя девочка, семилетние близнецы и пятилетний мальчик — погибли в огне, оставшись одни в доме. На месте ЧП работали 23 спасателя и шесть единиц спецтехники. Пожарным удалось локализовать открытое пламя, охватившее 160 квадратных метров частного дома.

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Семье погибших четырех детей из поселка Василовка в Челябинской области в ГУ МЧС по региону выдавали пожарный извещатель, но он не смог предотвратить трагедию из-за беспечности взрослых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на веранде дома. Семья, потерявшая детей, ранее получила бесплатный пожарный извещатель, но батарейку в нем не заменили вовремя. Задержка в обнаружении возгорания стала роковой — несовершеннолетние не успели спастись», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На месте страшного пожара, унесшего жизни детей, работают следователи СУ СКР и специалисты пожарной лаборатории. Спасатели призывают жителей регулярно проверять датчики дыма — простая батарейка может стать гранью между жизнью и смертью. Ранее стало известно, что 12-летняя девочка, семилетние близнецы и пятилетний мальчик — погибли в огне, оставшись одни в доме. На месте ЧП работали 23 спасателя и шесть единиц спецтехники. Пожарным удалось локализовать открытое пламя, охватившее 160 квадратных метров частного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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