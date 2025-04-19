Семье погибших четырех челябинских детей выдавали пожарный извещатель

Семье погибших четырех детей из поселка Василовка в Челябинской области в ГУ МЧС по региону выдавали пожарный извещатель, но он не смог предотвратить трагедию из-за беспечности взрослых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на веранде дома. Семья, потерявшая детей, ранее получила бесплатный пожарный извещатель, но батарейку в нем не заменили вовремя. Задержка в обнаружении возгорания стала роковой — несовершеннолетние не успели спастись», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
На месте страшного пожара, унесшего жизни детей, работают следователи СУ СКР и специалисты пожарной лаборатории. Спасатели призывают жителей регулярно проверять датчики дыма — простая батарейка может стать гранью между жизнью и смертью.
Ранее стало известно, что 12-летняя девочка, семилетние близнецы и пятилетний мальчик — погибли в огне, оставшись одни в доме. На месте ЧП работали 23 спасателя и шесть единиц спецтехники. Пожарным удалось локализовать открытое пламя, охватившее 160 квадратных метров частного дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!