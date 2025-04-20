ВСУ обстреляли еще один населенный пункт, несмотря на пасхальное перемирие

ВСУ в пасхальное утро обстреляли Горловку (ДНР), несмотря на объявленное перемирие. Об этом сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«С 00:00 19.04.2025 по 00:00 20.04.2025 года… Две вооруженные атаки на горловском направлении», — говорится в официальной сводке управления, опубликованной в telegram-канале «Факты военных преступлений Украины». Информация также опубликована на официальном портале dnr.sckk.info.
По данным ведомства, по территории города было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В результате нападения ранены двое мирных жителей. При этом, как отмечается в сообщении, разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 МСК 21 апреля. Глава государства исходил из того, что Украина последует примеру России, однако указал, чтобы армия была готова к отражению возможных нарушений режима прекращения огня и провокаций со стороны противника.
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