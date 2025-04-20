Вышло неизданное интервью с Кеосаяном до комы

В сети появилось ранее неизданное интервью с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, записанное до того, как он впал в кому в декабре 2024 года. В нем Кеосаян откровенно рассказал о любви, отношениях с главным редактором RT, супругой Маргаритой Симоньян и их взаимном уважении.
«Что такое любовь? У меня нет формулы какой-то. Уже на третьем свидании история из ухаживаний мужчины за красивой женщиной переросла в родственную историю. <...> К этому добавилось мое восхищение ее уникальными умственными способностями и бесконечное уважение», — рассказал Кеосаян о своих чувствах к Маргарите Симоньян. Интервью было показано на телеканале «Россия 1» в передаче «Судьба человека».
По его словам, их союз избежал конкуренции, несмотря на сложные характеры обоих, благодаря взаимному уважению и зрелости. «Мы встретились сформировавшимися взрослыми личностями, и это очень тяжело, особенно с моим характером. Но соревнование у нас не началось», — отметил Кеосаян.
В январе появилась информация о том, что Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и оказался в состоянии комы. По словам самой Симоньян, ее муж уже длительное время страдает сердечными заболеваниями. Главный редактор RT подчеркнула, что намеренно не раскрывала эту информацию общественности до тех пор, пока к ней не начали обращаться журналисты за комментариями. Она обратилась к общественности с просьбой поддержать Кеосаяна молитвами. Симоньян также отметила, что пережитая трагедия в Беслане и тяжелое состояние супруга стали для нее самыми серьезными испытаниями в жизни.
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