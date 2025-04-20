Светлое Христово Воскресенье: как отметили Пасху в разных городах России. Фоторепортаж

Православные верующие отмечают Пасху Христову
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В 2025 году Пасху отметили 20 апреля
В 2025 году Пасху отметили 20 апреля Фото:

В воскресенье православные христиане по всему миру отмечают главный праздник церковного года — Пасху, посвященную Воскресению Иисуса Христа. Решение о проведении Пасхи в один день для всех христианских общин было принято на Первом Вселенском соборе, состоявшемся в Никее в 325 году. Этого постановления придерживаются все автокефальные православные церкви независимо от используемого календаря.

В ночь на воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в храме Христа Спасителя праздничное богослужение, включавшее крестный ход — воспоминание шествия жен-мироносиц к Гробу Господню на рассвете, пасхальную утреню, а также Божественную литургию.

Торжества прошли во всех городах России. В частности, в Санкт-Петербурге в ночь на 20 апреля в аэропорту Пулково был встречен Благодатный огонь — значимая православная реликвия, символизирующая Воскресение Христово. После доставки лампады ее по традиции передали в Казанский кафедральный собор, откуда святыня была распределена по церквям и монастырям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В полдень во Владивостоке от собора Покрова Богородицы, расположенного в Покровском парке, стартовал традиционный праздничный крестный ход. В связи с проведением религиозного шествия движение транспорта по Океанскому проспекту было временно ограничено. Крестный ход завершился у Спасо-Преображенского кафедрального собора, после чего на прилегающей площади состоялись праздничные мероприятия. Как отметили праздник в России — в материале URA.RU.

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В воскресенье православные христиане по всему миру отмечают главный праздник церковного года — Пасху, посвященную Воскресению Иисуса Христа. Решение о проведении Пасхи в один день для всех христианских общин было принято на Первом Вселенском соборе, состоявшемся в Никее в 325 году. Этого постановления придерживаются все автокефальные православные церкви независимо от используемого календаря. В ночь на воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в храме Христа Спасителя праздничное богослужение, включавшее крестный ход — воспоминание шествия жен-мироносиц к Гробу Господню на рассвете, пасхальную утреню, а также Божественную литургию. Торжества прошли во всех городах России. В частности, в Санкт-Петербурге в ночь на 20 апреля в аэропорту Пулково был встречен Благодатный огонь — значимая православная реликвия, символизирующая Воскресение Христово. После доставки лампады ее по традиции передали в Казанский кафедральный собор, откуда святыня была распределена по церквям и монастырям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В полдень во Владивостоке от собора Покрова Богородицы, расположенного в Покровском парке, стартовал традиционный праздничный крестный ход. В связи с проведением религиозного шествия движение транспорта по Океанскому проспекту было временно ограничено. Крестный ход завершился у Спасо-Преображенского кафедрального собора, после чего на прилегающей площади состоялись праздничные мероприятия. Как отметили праздник в России — в материале URA.RU.
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