Десять россиян стали мультимиллионерами на Пасху

В пасхальное воскресенье десять россиян разделили между собой призовой фонд лотереи «Мечталлион» в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба бренда «Национальная Лотерея», являющегося оператором государственных лотерей, проводимых по поручению Министерства финансов Российской Федерации.
«Десять участников лотереи „Мечталлион“ стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 миллионов рублей», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы. Еще 17 участников стали обладателями призов в размере одного миллиона рублей каждый.
Среди победителей, разделивших главный призовой фонд в 100 миллионов рублей, оказались жители Алтайского края, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областей, а также Республики Северная Осетия — Алания и Приморского края. Общее количество выигравших билетов превысило один миллион, а суммарная сумма всех выигрышей составила 225 563 720 рублей.
Ранее в Череповце бывший военнослужащий, находящийся на пенсии, выиграл 20 миллионов рублей, приобретя лотерейный билет «Лавины призов». Обладатель выигрыша пока не определился с планами относительно дальнейшего использования полученных средств, передает «Царьград».
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