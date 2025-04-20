Кадыров поздравил Путина с Пасхой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимир Путин с православной Пасхой. Также он обратился к православным жителям республики, подчеркнув, что в регионе в согласии живут представители разных религий.
«Поздравляю <...> Владимира Путина, всех православных жителей Чеченской Республики и России с самым важным христианским праздником — Пасхой! Этот день наполнен радостью, надеждой и верой в торжество добра и справедливости. Пусть он станет символом мира и единства для всех людей, независимо от их веры», — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни подчеркнул, что важно укреплять межнациональный мир. По его словам, дружба и взаимопонимание — фундамент для процветания в Чечне и России.
В воскресенье православные христиане по всему миру отмечают главный праздник церковного года — Пасху, посвященную Воскресению Иисуса Христа. Пасхальную службу Храме Христа Спасителя посетил сам Путин.
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