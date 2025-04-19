19 апреля 2025

Путин молился со всей Россией: как прошла пасхальная служба в главном храме РФ. Фотогалерея

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
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Службу посетили первые лица государства
Службу посетили первые лица государства Фото:
новость из сюжета
Пасха — 2025

В ночь с 19 на 20 апреля в столичном Храме Христа Спасителя проходит пасхальное богослужение. Церемонию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил президент России Владимир Путин.

Событие объединило в одном месте несколько тысяч человек. Самые яркие кадры с прошедшей литургии — в фотогалерее URA.RU.

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В ночь с 19 на 20 апреля в столичном Храме Христа Спасителя проходит пасхальное богослужение. Церемонию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил президент России Владимир Путин. Событие объединило в одном месте несколько тысяч человек. Самые яркие кадры с прошедшей литургии — в фотогалерее URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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