Песков оценил вероятность продления пасхального перемирия

Команды о продлении перемирия не было, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаПасхальное перемирие в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин не давал команды продлевать пасхальное перемирие. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия», — сказал Песков. Его цитирует ТАСС.
Перемирие будет длиться до 00:00 21 апреля. ВСУ уже несколько сотен раз нарушили его, рассказали в Минобороны.
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