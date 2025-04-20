Песков оценил вероятность продления пасхального перемирия

Песков: Путин не давал команды продлевать перемирие в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Команды о продлении перемирия не было, заявил Дмитрий Песков
Команды о продлении перемирия не было, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Пасхальное перемирие в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин не давал команды продлевать пасхальное перемирие. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия», — сказал Песков. Его цитирует ТАСС.

Перемирие будет длиться до 00:00 21 апреля. ВСУ уже несколько сотен раз нарушили его, рассказали в Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин не давал команды продлевать пасхальное перемирие. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия», — сказал Песков. Его цитирует ТАСС. Перемирие будет длиться до 00:00 21 апреля. ВСУ уже несколько сотен раз нарушили его, рассказали в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...