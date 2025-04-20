Мальчик подорвался на мине-«колокольчике», которую ему подарили знакомые

В селе Таврово Белгородского района 12-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате взрыва мины-«колокольчика», которую ранее подарили его семье. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, мину передали семье несколько месяцев назад, при этом заверили, что она обезврежена.
«ЧП в селе Таврово Белгородского района. Пострадал 12-летний мальчик. По предварительной информации, несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину-„колокольчик“. Уверили, что она обезврежена. Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки <...> она выпала и сдетонировала», — заявил Гладков. О произошедшем он написал в своем telegram-канале.
По словам губернатора, ребенок находится в тяжелом состоянии: у него закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшего в детскую областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится расследование всех обстоятельств случившегося. Гладков призвал жителей региона не хранить дома оружие и напомнил о недопустимости передачи опасных предметов детям.
Ранее на такой же мине подорвался десятилетний мальчик в селе Маломихайловка Белгородской области. Ребенок поднял с земли мину-«колокольчик», которая взорвалась у него в руках.
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