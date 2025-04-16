Мальчик подорвался на мине-«колокольчике» в Белгородской области

В селе Маломихайловка Белгородской области произошла трагедия, в результате которой погиб десятилетний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ребенок поднял с земли мину-«колокольчик», которая взорвалась у него в руках.
«Погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Десятилетний мальчик поднял с земли мину-„колокольчик“, и она взорвалась у него в руках», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ребенок скончался от полученных травм еще до прибытия бригады скорой помощи.
Глава Белгородской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика и призвал родителей уделять больше внимания безопасности своих детей. Он подчеркнул важность обучения детей избегать поднятия неизвестных предметов с земли, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.
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