Мальчик подорвался на мине-«колокольчике» в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области мальчик погиб, подняв с земли мину
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Десятилетний мальчик погиб, подняв с земли мину (фото из архива)
Десятилетний мальчик погиб, подняв с земли мину (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
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В селе Маломихайловка Белгородской области произошла трагедия, в результате которой погиб десятилетний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ребенок поднял с земли мину-«колокольчик», которая взорвалась у него в руках.

«Погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Десятилетний мальчик поднял с земли мину-„колокольчик“, и она взорвалась у него в руках», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ребенок скончался от полученных травм еще до прибытия бригады скорой помощи.

Глава Белгородской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика и призвал родителей уделять больше внимания безопасности своих детей. Он подчеркнул важность обучения детей избегать поднятия неизвестных предметов с земли, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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В селе Маломихайловка Белгородской области произошла трагедия, в результате которой погиб десятилетний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ребенок поднял с земли мину-«колокольчик», которая взорвалась у него в руках. «Погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Десятилетний мальчик поднял с земли мину-„колокольчик“, и она взорвалась у него в руках», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ребенок скончался от полученных травм еще до прибытия бригады скорой помощи. Глава Белгородской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика и призвал родителей уделять больше внимания безопасности своих детей. Он подчеркнул важность обучения детей избегать поднятия неизвестных предметов с земли, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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