Опальный в Киеве депутат: США поставили жесткий ультиматум Зеленскому по перемирию и выборам президента

США выдвинули жесткий ультиматум главе Украины Владимиру Зеленскому. Ему приказали прекратить огонь и после этого, отменить военное положение и провести президентские выборы в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого — объявление выборов, в которых Зеленский не участвует», — заявил украинский депутат в своем telegram-канале. Украинский политик отметил, что ультиматум был передан администрации президента Украины после встречи американских представителей Рубио, Уиткоффа и Келлога с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Ответ от главы Украины ждут до следующей встречи в том же составе, в Лондоне. Дубинский уточнил, что Зеленский уже отказался принимать предложенное пасхальное перемирие, на что получил «жесткий сигнал».
Он также отметил, что в украинской администрации сейчас идут круглосуточные совещания, где обсуждаются способы избежать выполнения ультиматума США. По информации депутата, именно этим объясняется появление многочисленных сообщений о нарушениях перемирия со стороны Украины.
Ранее в Париже прошли переговоры с представителями Украины, Великобритании, Германии и Франции. Там обсуждались вопросы полного прекращения огня на территории Украины и возможное размещение иностранного военного контингента в стране.
Президент России Владимир Путин ввел пасхальное перемирие, передает RT. Оно действует на всей линии боевого соприкосновения в районе проведения специальной военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, передает 360.ru.
В Киеве отказались прекращать огонь. По данным Минобороны РФ, ВСУ совершили почти 1000 ударов дронами с момента начала перемирия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.