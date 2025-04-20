Спецназ «Ахмат» уничтожил диверсантов, пытавшихся пересечь границу РФ на Пасху

Спецназ «Ахмат» уничтожил диверсантов, которые пытались незаконно пересечь российскую границу РФ в пасхальную ночь. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В операции принимал участие отряд «Каштан».
«Отряд „Каштана“ спецназа „АХМАТ“ МО РФ выявил факт незаконного пересечения государственной границы противником. События в видео зафиксированы 12 апреля», — сообщил Кадыров. Об это он написал в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что Кадыров решение нейтрализовать нарушителей военные приняли максимально быстро. Завязался стрелковый бой. Все цели были благополучно ликвидированы. Также были уничтожены скопления живой силы противника, оказывавшие поддержку диверсантам.
Он также добавил, что бойцы действовали слаженно и эффективно, выразив благодарность за качественное выполнение боевых задач. Глава республики подчеркнул, что подразделения продолжают выполнять поставленные задачи с высокой эффективностью и уверенностью в дальнейших успехах.
Ранее президент России Владимир Путин ввел пасхальное перемирие. Оно действует на всей линии боевого соприкосновения в районе проведения специальной военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
В Киеве отказались прекращать огонь. ВСУ совершили почти 1000 ударов дронами с момента начала перемирия, заявили в Минобороны РФ.
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