20 апреля 2025

В Курганской области продают челябинский метеорит по цене квартиры. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский метеорит, упавший в 2013 году, хранится в музее
Челябинский метеорит, упавший в 2013 году, хранится в музее Фото:

В городе Куртамыш Курганской области выставили на продажу челябинский метеорит. Объявление появилось на популярном сайте.

«Челябинский метеорит — 2 000 000 рублей. В помощи продать не нуждаюсь. Пишите в личку. Дополнительное фото в личку», — указал автор объявления на сайте «Авито».

За 2 000 000 рублей в Кургане можно купить однокомнатную квартиру. В объявлении о продаже метеорита указано, что его состояние новое. Какой именно метеорит продает курганец, не уточняется.

В объявлении цена за метеорит указана 2 000 000 рублей
В объявлении цена за метеорит указана 2 000 000 рублей
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о новом падении небесного тела в марте 2025 года на территории Челябинской области, вспышку от которого заметили и в Кургане. На его поиски выехали ученые. Но метеорит пока так и не нашли. До этого падение метеорита в Челябинской области случалось в 2013 году.

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В городе Куртамыш Курганской области выставили на продажу челябинский метеорит. Объявление появилось на популярном сайте. «Челябинский метеорит — 2 000 000 рублей. В помощи продать не нуждаюсь. Пишите в личку. Дополнительное фото в личку», — указал автор объявления на сайте «Авито». За 2 000 000 рублей в Кургане можно купить однокомнатную квартиру. В объявлении о продаже метеорита указано, что его состояние новое. Какой именно метеорит продает курганец, не уточняется. Ранее URA.RU сообщало о новом падении небесного тела в марте 2025 года на территории Челябинской области, вспышку от которого заметили и в Кургане. На его поиски выехали ученые. Но метеорит пока так и не нашли. До этого падение метеорита в Челябинской области случалось в 2013 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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