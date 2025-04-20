В городе Куртамыш Курганской области выставили на продажу челябинский метеорит. Объявление появилось на популярном сайте.
«Челябинский метеорит — 2 000 000 рублей. В помощи продать не нуждаюсь. Пишите в личку. Дополнительное фото в личку», — указал автор объявления на сайте «Авито».
За 2 000 000 рублей в Кургане можно купить однокомнатную квартиру. В объявлении о продаже метеорита указано, что его состояние новое. Какой именно метеорит продает курганец, не уточняется.
Ранее URA.RU сообщало о новом падении небесного тела в марте 2025 года на территории Челябинской области, вспышку от которого заметили и в Кургане. На его поиски выехали ученые. Но метеорит пока так и не нашли. До этого падение метеорита в Челябинской области случалось в 2013 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.