В пермском зоопарке заметили бегающих по вольерам крыс. На проблему обратили внимание посетители.
«В пермском зоопарке завелись крысы. Бегают по вольерам, воруют еду у фламинго и пугают детей. Посетители боятся заразы», — со ссылкой на очевидцев передает telegram-канала Ural Mash.
В учреждении пояснили, что в течение всего года обрабатывают от грызунов помещения и вольеры. Единичные особи проникают в павильон с экзотическими птицами. Крыс сюда привлекает влага, тепло и корм. Борьба с вредителями осложняется их способностью быстро адаптироваться к ядам.
URA.RU уже писало, что строительство нового зоопарка в прикамской столице близится к завершению. Следом все обитатели обретут новый дом. В ближайшее время ожидается переезд тропических птиц.
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