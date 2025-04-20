ВСУ вышли с белым флагом на запорожском направлении

Российские военные заметили на запорожском направлении севернее населенного пункта Работино группу украинских солдат с белым флагом. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора» со ссылкой на собственные источники.
«Нам пишут, что севернее Работино наши заметили группу противника с белым флагом. Противник в перемирие пришел забирать погибших», — указано в сообщении. По словам авторов публикации, украинские военные предприняли попытку договориться о временной приостановке огня для эвакуации тел погибших бойцов со своей стороны.
Ранее сообщалось, что на линии фронта российские и украинские военные уже предпринимали попытки эвакуации тел погибших из так называемой «серой зоны» во время пасхального перемирия. Несмотря на договоренности о временной приостановке огня, российское Минобороны фиксировало многочисленные нарушения перемирия со стороны Украины.
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