Российские и украинские военные эвакуируют тела погибших во время перемирия

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До конца суток в зоне СВО действует пасхальное перемирие
До конца суток в зоне СВО действует пасхальное перемирие Фото:
новость из сюжета
Пасхальное перемирие в зоне СВО

Из серой зоны по линии фронта российские и украинские военнослужащие эвакуируют тела погибших. Информацию передало издание «Страна.ua».

«Россияне во время перемирия под белым флагом с красным крестом забирают с поля боя тела погибших солдат армии РФ», — передает издание. Также военные разминируют территории и подвозят провиант к своим позициям. 

До конца суток в зоне спецоперации действует пасхальное перемирие. Однако, как передает Минобороны РФ, Украина сотни раз его нарушило

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Из серой зоны по линии фронта российские и украинские военнослужащие эвакуируют тела погибших. Информацию передало издание «Страна.ua». «Россияне во время перемирия под белым флагом с красным крестом забирают с поля боя тела погибших солдат армии РФ», — передает издание. Также военные разминируют территории и подвозят провиант к своим позициям.  До конца суток в зоне спецоперации действует пасхальное перемирие. Однако, как передает Минобороны РФ, Украина сотни раз его нарушило. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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