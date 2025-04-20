Российские и украинские военные эвакуируют тела погибших во время перемирия

Из серой зоны по линии фронта российские и украинские военнослужащие эвакуируют тела погибших. Информацию передало издание «Страна.ua».
«Россияне во время перемирия под белым флагом с красным крестом забирают с поля боя тела погибших солдат армии РФ», — передает издание. Также военные разминируют территории и подвозят провиант к своим позициям.
До конца суток в зоне спецоперации действует пасхальное перемирие. Однако, как передает Минобороны РФ, Украина сотни раз его нарушило.
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