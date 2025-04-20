20 апреля 2025

Российский хоккеист ушел в клуб НХЛ

Россиянин Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бардаков перешел из СКА в НХЛ
Бардаков перешел из СКА в НХЛ Фото:

Российский нападающий Захар Бардаков заключил однолетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщила пресс-служба «Колорадо» на официальном сайте.

«Хоккейный клуб „Колорадо Эвеланш“ объявил сегодня, что команда подписала однолетний контракт начального уровня с нападающим Захаром Бардаковым на сезон 2025-26 годов. 24-летний Бардаков в минувшем сезоне КХЛ за СКА из Санкт-Петербурга набрал 35 очков (17 голов и 18 передач) в 53 матчах регулярного чемпионата», — говорится в сообщении. 

Ранее из питерского СКА ушел еще один нападающий — Евгений Кузнецов, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию после одного сезона. Кузнецов пополнил состав армейцев перед началом чемпионата, набрал 37 очков в регулярке и завершил выступления из-за травмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский нападающий Захар Бардаков заключил однолетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщила пресс-служба «Колорадо» на официальном сайте. «Хоккейный клуб „Колорадо Эвеланш“ объявил сегодня, что команда подписала однолетний контракт начального уровня с нападающим Захаром Бардаковым на сезон 2025-26 годов. 24-летний Бардаков в минувшем сезоне КХЛ за СКА из Санкт-Петербурга набрал 35 очков (17 голов и 18 передач) в 53 матчах регулярного чемпионата», — говорится в сообщении.  Ранее из питерского СКА ушел еще один нападающий — Евгений Кузнецов, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию после одного сезона. Кузнецов пополнил состав армейцев перед началом чемпионата, набрал 37 очков в регулярке и завершил выступления из-за травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...