В Москве ожидаются аномальные ливни и мокрый снег

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В столице может выпасть снег
В столице может выпасть снег Фото:

В Москве в конце текущей недели ожидаются похолодание и резкие погодные изменения, включая аномальные ливни и возможный мокрый снег. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу в Москве похолодает и пройдут аномальные ливни до 86% от месячной нормы, возможны заряды мокрого снега», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на прогноз синоптика.

Тишковец также отметил, что в воскресенье в московском регионе не исключены заморозки до минус одного градуса. По словам эксперта, май в Москве начнется с прохладной погоды — на смену привычному весеннему теплу придет «прохладная эстафета».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с 23 апреля в Москве ожидается постепенное ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют грозовые дожди и понижение температуры воздуха. По словам эксперта, в понедельник, 21 апреля, москвичей ждет переменная облачность без осадков, ночная температура составит от 10 до 13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 23–26 градусов выше нуля.

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В Москве в конце текущей недели ожидаются похолодание и резкие погодные изменения, включая аномальные ливни и возможный мокрый снег. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В субботу в Москве похолодает и пройдут аномальные ливни до 86% от месячной нормы, возможны заряды мокрого снега», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на прогноз синоптика. Тишковец также отметил, что в воскресенье в московском регионе не исключены заморозки до минус одного градуса. По словам эксперта, май в Москве начнется с прохладной погоды — на смену привычному весеннему теплу придет «прохладная эстафета». Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с 23 апреля в Москве ожидается постепенное ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют грозовые дожди и понижение температуры воздуха. По словам эксперта, в понедельник, 21 апреля, москвичей ждет переменная облачность без осадков, ночная температура составит от 10 до 13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 23–26 градусов выше нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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